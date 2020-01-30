67 россиян находятся в Италии на лайнере, задержанном из-за подозрений на коронавирус

67 россиян находятся на борту задержанного из-за подозрений на коронавирус лайнера в Италии в порту Чивитавеккья. Информацию об этом подтвердило посольство РФ.

СМИ сообщают, что пассажирам не дают сойти на берег, так как на борту проходит медицинский осмотр пассажиров из-за возможного подозрения на коронавирус.

У двух пассажиров лайнера нашли респираторное заболевание, оба — из Гонконга. Сейчас остальных находящихся на корабле людей проверяют специалисты.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день количество погибших от коронавируса достигло 170 человек, более 7,7 тысячи числятся заболевшими. Есть и вылечившиеся, их 124 человека. Болезнь успела распространиться в 14 странах.