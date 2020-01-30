Пользователи Twitter разделились на два лагеря из-за оптической иллюзии

Пользователи Twitter пришли в замешательство, когда увидели фотографию кроссовок с оптической иллюзией. Пост с картинкой-обманом был опубликован в понедельник, 27 января.

Twitter are these White or black because all I see is white ???? pic.twitter.com/KSnfJZiPkx — Gino???????????? (@_MasterSalah) January 27, 2020

Автор попросил комментаторов ответить на вопрос, какого цвета, по их мнению, обувь на снимке. Сам пользователь, устроивший переполох, признался, что видит кроссовки белыми.

Мнения людей разделились. Некоторые стали писать, что обувь черная с белыми рисунками. Другие начали возмущаться, что обувь все-таки белая.

Парадокс объяснил пользователь под ником NikkiClews9. По его словам, цвет обуви зависит от уровня яркости на смартфоне или мониторе компьютера.

Так, если она приглушенная, кроссовки кажутся людям черными, а если ее увеличить — обувь становится грязно-белой.