Весной 2018 года псевдогуманитарная организация «Белые каски» под руководством США обвинила Дамаск в химатаках. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал принять меры в связи с подготовкой новой провокации с химоружием в Сирии.

Швыткин пояснил, что некоторые государства не гнушаются обвинять Сирийскую арабскую армию (САА) и помогающих ей россиян в противоправных действиях и провокациях, хотя в действительности ситуацию в Сирии расшатывают террористические бандформирования под кураторством США.

«В реальности провокации совершают различные террористические организации под прикрытием стран Запада, прежде всего США, которые пытаются вынести это на обсуждение в СБ ООН, не представляя никаких аргументаций или представляя липовые кадры кинохроники. Я, безусловно, считаю, что международное сообщество должно быть предупреждено о возможных провокационных действиях», — рассказал Швыткин в беседе с IReactor.

Постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН также заявил, что причиной кризиса в Сирии являются именно террористы, а не бойцы САА. На заседании представители Великобритании, США и других стран обвинили Дамаск и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, однако Небензя напомнил на заседании о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии.

«Хотели бы также обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения в СМИ относительно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций и постановок применения химического оружия», — заявил Небензя.

В 2018 году псевдогуманитарная организация «Белые каски» обвинила правительство Сирии в том, что оно якобы организовало химатаки с целью «сломить сопротивление боевиков в Восточной Гуте». Россия предоставила доказательства против этих обвинений. В ответ представители стран Запада обвинили Москву в стремлении «выгородить президента Сирии Башара Асада». Однако более вероятным кажется, что преднамеренную «химическую провокацию» «Белым каскам» заказал Запад с целью сорвать переговоры боевиков с Дамаском и не допустить прекращения боев в Восточной Гуте.