Захарова заявила о напряженной ситуации в Ливии из-за нарушения перемирия ПНС

Обстановка в североафриканской стране напряженная из-за нарушения перемирия так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в четверг, 30 января, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

По ее словам, после контактов сторон конфликта в Москве 12 января, а также Берлинской конференции по Ливии 19 января появились предпосылки к урегулирования ситуации. Ранее о готовности ПНС Ливии выйти из режима прекращения огня заявил пресс-секретарь «правительства» Мухаммад Кануну.

Он говорил, что командование «Вулкана гнева» готово приказать боевикам начать наступление на Ливийскую национальную армию. При этом ЛНА намерена поддерживать перемирие.

По инициативе российской стороны с 12 января в Ливии действует режим тишины. Позже представители РФ, Турции и противоборствующие стороны ливийского конфликта закрепили режим тишины на бессрочной основе. Однако перемирие не остановило ПНС Ливии и не помешало продолжить провокации. Турецкая сторона поставляет боевикам ПНС Ливии оружие и бойцов.