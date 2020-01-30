Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила президента Украины Владимира Зеленского за его возложение вины на СССР за начало Второй мировой войны.

«Заявление президента Украины Владимира Зеленского в Польше по Второй Мировой войне переходят всякие границы, подобные оценки преступны», сказала Захарова на брифинге в четверг.

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции.