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16:50   30 Января 2020
Россия

Захарова осудила Зеленского за обвинение СССР в начале Второй мировой войны

Захарова осудила Зеленского за обвинение СССР в начале Второй мировой войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила президента Украины Владимира Зеленского за его возложение вины на СССР за начало Второй мировой войны. 

«Заявление президента Украины Владимира Зеленского в Польше по Второй Мировой войне переходят всякие границы, подобные оценки преступны», сказала Захарова на брифинге в четверг. 

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции.

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Автор: Алина Бранцевич
#захарова #вторая мировая война #зеленский

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