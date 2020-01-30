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16:59   30 Января 2020
Ближнее зарубежье

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды с надписью  «Россия — наш главный стратегический партнер» были развешаны в разных районах на улицах Киева. Они провисели несколько часов с подписью бизнесмена Олега Катющенко. Ведется расследование.

По данным канала «24», ночью киевляне вызвали к местоположению билбордов полицию. После безуспешных попыток выяснить, кто их развесил, билборды сняли. 

Пока неизвестно действительно ли это дело рук предпринимателя Олега Катющенко. Известно, что он является основателем компании Holly Industrial, которая существует с 2011 года. Катющенко с 2002 года зарегистрирован в Киеве, но, по некоторым данным, в 2014 году покинул Украину и уехал в Россию.

«Правоохранительные органы выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу», — заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский и добавил, что всего сняли девять плакатов.

Мондриевский также отметил, что те, кто разместил рекламу, не запрашивали на это разрешение.

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Автор: Лев Собакин
#киев

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