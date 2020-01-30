Военный эксперт заявил, что количество врагов США на Ближнем Востоке будет расти

Военно-транспортный самолёт США разбился в Ираке. Крушение произошло в провинции Анбар, четыре члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Пентагон пока не подтвердил эту информацию. По информации агентства Fars, это мог быть самолет Alenia C-27 Spartan, который США используют для транспортировки людей и боеприпасов.

Это уже второй инцидент в рядах ВВС США за последнюю неделю. В минувший понедельник американские военные подтвердили крушение самолета Bombardier E-11A в провинции Газни в Афганистане. Запрещенное в РФ движение «Талибан» заявило, что сбило самолет. По утверждениям талибов, на борту находились несколько офицеров ЦРУ. Впрочем, представители Пентагона отрицают, что причиной гибели самолета был вражеский огонь.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в своей статье для The National Interest предрек увеличение нападений на американских солдат на Ближнем Востоке после убийства иранского военачальника, командира спецподразделения «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской Революции Касема Сулеймани.

«Нападения на американские войска могут стать более регулярными, изощренными и смертельными», - заявил Дэвис.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии «Политике Сегодня» усомнился в том, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) способна укрепить свои позиции на фоне конфликта Ирана и США. По мнению эксперта, основная опасность для американских военнослужащих на Ближнем Востоке исходит от проиранских группировок, которые мстят за смерть Сулеймани. Вашингтон ставит под угрозу жизнь своих солдат в регионе, уверен собеседник агентства.

«США серьезно осложняют безопасность своих сотрудников, военнослужащих, объектов и дипломатических представительств в регионе. Такой масштабный резонанс на убийство (генерала Касема Сулеймани) очевидно увеличит количество прямых врагов США и организаций, которые хотели бы нанести ответный удар», - отметил военный эксперт.

Подполковник США Дэниэл Дэвис в своей статье не исключил вероятность начала «тотальной войны», и потребовал вывести американский контингент из Сирии и Ирака как можно скорее.