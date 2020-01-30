Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по пути в Мексику остановится на Кубе, где встретится с главой МИД страны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, визит Лаврова в Латинскую Америку запланирован на 5-7 февраля.

«5 февраля глава МИД РФ совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба. Там предполагается его встреча с министром иностранных дел Кубы господином Бруно Родригесом», — передает слова Захаровой корреспондент «Политики сегодня».

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что 7 февраля Лавров прибудет в Мексику, где встретится со своим коллегой и обсудит актуальную международную и региональную проблематику.

«Кроме того, стороны скоординируют подходы России и Мексики к различным вопросам глобальной повестки дня в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия на многосторонних площадках», — резюмировала Мария Захарова.

Ранее МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу и встречу с главой МИД Швеции в Москве 4 февраля.