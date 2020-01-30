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16:45   30 Января 2020
Россия

Лавров по пути в Мексику остановится на Кубе, где встретится с главой МИД страны

Лавров по пути в Мексику остановится на Кубе, где встретится с главой МИД страны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по пути в Мексику остановится на Кубе, где встретится с главой МИД страны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. 

По словам Захаровой, визит Лаврова в Латинскую Америку запланирован на 5-7 февраля. 

«5 февраля глава МИД РФ совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба. Там предполагается его встреча с министром иностранных дел Кубы господином Бруно Родригесом», — передает слова Захаровой корреспондент «Политики сегодня». 

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что 7 февраля Лавров прибудет в Мексику, где встретится со своим коллегой и обсудит актуальную международную и региональную проблематику.

«Кроме того, стороны скоординируют подходы России и Мексики к различным вопросам глобальной повестки дня в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия на многосторонних площадках», — резюмировала Мария Захарова. 

Ранее МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу и встречу с главой МИД Швеции в Москве 4 февраля.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #мид рф

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