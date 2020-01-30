Помощника депутата Вишневского обвинили в рассылке непристойных сообщений
Издание Nation News утверждает, что член партии «Яблоко» Александр Кобринский был обвинен неизвестной пользовательницей соцсети в отправке ей сообщений непристойного характера.
По информации Nation News, в редакцию издания обратилась девушка, имя которой редакция NN изменила на «Дарью»: она заявила, будто бы через личные сообщения Вконтакте 26 января к ней обратился работающий в ЗакСобрании Санкт-Петербурга и являющийся помощником петербургского парламентария Бориса Вишневского.
Согласно переписке, предоставленной NN, Кобринский отправил некой девушке фото с обнаженной женщиной, но в ответ та заблокировала его в соцсети — Кобринский, согласно скриншоту, ответил ей тем же жестом.
Ранее издание обвиняло Кобринского в активности на недвусмысленных сайтах и размещении там контента специфического содержания, но сам помощник Вишневского отрицает эту информацию.
«Не размещал я этого. Я о большинстве этих сайтов даже не знал. Они исходят из того, что любой Александр — это я. Любой редкий ник AKobra, AAKobra, AAAKobra — это я… Там вообще разговаривать не о чем. Но предъявить им нечего», — заявил Кобринский.