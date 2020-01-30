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16:49   30 Января 2020
Россия

Захарова высказалась о словах Кравчука про встречу Гитлера и Сталина

Захарова высказалась о словах Кравчука про встречу Гитлера и Сталина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1940 году. Свое мнение на этот счет она высказала в четверг, 30 января.

Выступая на брифинге, она передала «особый привет» Кравчуку, с иронией интересуясь о состоянии здоровья бывшего президента Украины. 

«Вас чем там лечат? Вы после чего это несете? Вы же ассоциируетесь с истеблишментом Украины. Вы в своем уме? Остался хоть кто то на Украине, кто может раздать первичные пособия по истории Великой Отечественной войне?» — возмутилась представитель МИД РФ.

Захарова назвала случай запредельным и напомнила, что Кравчук сделал свое заявление без каких-либо документов, подтверждающих его слова. 

«Это люди, которые влияют на общественные мнения», — резюмировала она. 

Ранее Кравчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Вторая мировая война была развязана из-за встречи Гитлера и Сталина во Львове. Его слова вызвали массу негатива и критики. Фейк поспешил опровергнуть Анатолий Вассерман.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #мид рф #общество #кравчук

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