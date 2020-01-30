Захарова высказалась о словах Кравчука про встречу Гитлера и Сталина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1940 году. Свое мнение на этот счет она высказала в четверг, 30 января.

Выступая на брифинге, она передала «особый привет» Кравчуку, с иронией интересуясь о состоянии здоровья бывшего президента Украины.

«Вас чем там лечат? Вы после чего это несете? Вы же ассоциируетесь с истеблишментом Украины. Вы в своем уме? Остался хоть кто то на Украине, кто может раздать первичные пособия по истории Великой Отечественной войне?» — возмутилась представитель МИД РФ.

Захарова назвала случай запредельным и напомнила, что Кравчук сделал свое заявление без каких-либо документов, подтверждающих его слова.

«Это люди, которые влияют на общественные мнения», — резюмировала она.

Ранее Кравчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Вторая мировая война была развязана из-за встречи Гитлера и Сталина во Львове. Его слова вызвали массу негатива и критики. Фейк поспешил опровергнуть Анатолий Вассерман.