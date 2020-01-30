Президент РФ Владимир Путин рекомендовал создать музей на территории Бутовского полигона. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Правительству Москвы совместно с Правительством Московской области при участии Московской патриархии обеспечить создание музея на территории памятника истории – памятного места "Бутовский полигон"», — говорится в сообщении.

Путин поручил создать музей до 30 октября 2020 года. Ответственными за поручение президент назначил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Бутовский полигон находится в Подольском районе Московской области на земле бывшей старинной усадьбы Дрожжино. Этот полигон — одно из крупнейших в Европе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. По разным оценкам, общее число захоронений репрессированных в Бутово достигает свыше 100 тысяч человек.