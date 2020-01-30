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16:42   30 Января 2020
Россия

Путин рекомендовал создать музей на территории Бутовского полигона

Путин рекомендовал создать музей на территории Бутовского полигона

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал создать музей на территории Бутовского полигона. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Правительству Москвы совместно с Правительством Московской области при участии Московской патриархии обеспечить создание музея на территории памятника истории – памятного места "Бутовский полигон"», — говорится в сообщении.

Путин поручил создать музей до 30 октября 2020 года. Ответственными за поручение президент назначил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Бутовский полигон находится в Подольском районе Московской области на земле бывшей старинной усадьбы Дрожжино. Этот полигон — одно из крупнейших в Европе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. По разным оценкам, общее число захоронений репрессированных в Бутово достигает свыше 100 тысяч человек.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #музеи

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