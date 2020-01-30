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67 россиян находятся в Италии на лайнере, задержанном из-за подозрений на коронавирус
16:41   30 Января 2020
Россия

Москвичей и гостей столицы предупредили о похолодании

Москвичей и гостей столицы предупредили о похолодании

Синоптики прогнозируют снегопад, а с первых чисел февраля понизится температура воздуха. Об этом в комментарии телеканалу «360» заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице снег, а температура воздуха остается около нуля градусов.

«Предстоящей ночью температура в Москве уже будет слабоотрицательной», — добавила Татьяна Позднякова.

Осадки в столицу и Московскую область приносит циклон, продолжила она. В ночь на субботу, 1 февраля, температура воздуха понизится до двух-четырех градусов, но днем по-прежнему будет около нуля.

«Понижение температуры более ощутимое будет происходить 4 февраля. Мы будем находиться с холодной стороны циклона, в тылу циклона, который подсыпает нам снежка», — резюмировала Татьяна Позднякова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #погода

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