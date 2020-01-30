Москвичей и гостей столицы предупредили о похолодании

Синоптики прогнозируют снегопад, а с первых чисел февраля понизится температура воздуха. Об этом в комментарии телеканалу «360» заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице снег, а температура воздуха остается около нуля градусов.

«Предстоящей ночью температура в Москве уже будет слабоотрицательной», — добавила Татьяна Позднякова.

Осадки в столицу и Московскую область приносит циклон, продолжила она. В ночь на субботу, 1 февраля, температура воздуха понизится до двух-четырех градусов, но днем по-прежнему будет около нуля.