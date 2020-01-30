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16:22   30 Января 2020
Россия

Лавров встретится с главой МИД Швеции в Москве 4 февраля

Лавров встретится с главой МИД Швеции в Москве 4 февраля

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с главой МИД Швеции Анн Линде в Москве. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

«Официальный визит главы МИД Швеции в столицу России состоится 4–5 февраля. В первый день состоятся переговоры глав двух министерств», — передает словам Захаровой корреспондент «Политики сегодня». 

Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства, стороны рассмотрят двусторонние отношения России и Швеции, а также взаимодействие обеих стран в региональных структурах, на севере Европы и в Арктике, в международных делах с учетом предстоящего в 2021 году председательства Швеции в ОБСЕ.

Ранее Захарова сообщила, что на следующей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с деловым визитом отправится в Венесуэлу.  

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Автор: Ольга Воскресенская
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