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16:18   30 Января 2020
Россия

СК объявил в розыск бывшего главу банка «Открытие»

СК объявил в розыск бывшего главу банка «Открытие»

Бывший руководитель банка «Открытие» Евгений Данкевич объявлен в розыск по подозрению в растрате более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампредседателя СК Игорь Краснов в «Коммерсанту» в четверг, 30 января. 

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 миллиардов рублей» — цитирует газета Краснова.

Он подчеркнул, что СК совместно с ФСБ пытаются установить соучастников преступления. В отношении Данкевича также проводится масштабное расследование сотрудниками Главного следственного управления СК.

По версии следствия, летом 2017 года Данкевич, занимая должность председателя правления банка, вступил в преступный сговор с заемщиками «Открытия». Они выпустили 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в тысячу рублей и разместили их на Мосбирже.

Данкевич, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, дал указание об их приобретении по полной цене. Так, получив 34 миллиарда, они пустили деньги на погашение задолженности по кредитам в «Открытии», заявил Краснов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #открытие

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