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16:18   30 Января 2020
Весь мир

Лавров посетит Венесуэлу с рабочим визитом 7 февраля

Лавров посетит Венесуэлу с рабочим визитом 7 февраля

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Венесуэлу 7 февраля, сообщили в МИД РФ. Там Лавров встретится со своим венесуэльским коллегой и с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Переговоры будут направлены на внутринациональный диалог.

«Седьмого февраля состоится визит главы министерства иностранных дел России в Венесуэлу, запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом страны и министром иностранных дел», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия и Венесуэла планируют провести совместные военные учения, однако глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин опроверг эту информацию

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Автор: Алина Бранцевич
#лавров #венесуэла #мадуро #арреаса

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