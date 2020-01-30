Кошкин назвал ликвидацию боевиков в провинциях Сирии главной задачей САА

Многочисленными нарушениями режима прекращения огня террористы не только заставили Сирийскую арабскую армию возобновить операцию, но и продолжить контрнаступление в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом в интервью изданию «ПолитЭксперт» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, в Сирии сложилась непростая ситуация, потому что в Идлибе скопились остатки самых отборных бойцов террористических организаций. Официальный Дамаск пытался решить проблему с боевиками разными способами.

Так РФ и Турция контактировали с Сирией для согласования совместных действий по ликвидации террористов. Однако ситуация осложнялась тем, что позиции Анкары и Дамаска во многом расходились.

«И только лишь Россия способствует тому, что консолидирует возможности и устремление всех сторон, чтобы установить порядок и мир в Сирии», — считает Кошкин.

Сирийские власти создали гуманитарные коридоры и предлагали боевикам сдать оружие, но это не помогло, продолжил военный эксперт. Террористы подкрепились тяжелой техникой, поэтому САА ничего не остается, кроме как очистить провинции страны от боевиков.