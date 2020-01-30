Помпео заявил, что США ищут возможности для совместной работы с РФ

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ищут сферы для совместной работы с России. Также он сообщил, что одновременно с этим США поддерживают Украину в борьбе с «российской агрессией».

Выступая в исследовательском институте Policy Exchange Лондона, Помпео рассказал, что из Великобритании полетит на Украину.

«Буду говорить с нашей командой, которая работает на европейской границе. Будем обсуждать, как мы можем продолжить поддерживать украинский народ в его противостоянии агрессии со стороны России, которую она демонстрирует последние несколько лет», — заявил Майк Помпео.

Также американский госсекретарь заявил, что США ищет возможности для работы с Россией. Он отметил, что работал с коллегами из РФ по разведке в сфере борьбы с терроризмом.