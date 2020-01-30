Помпео заявил, что США ищут возможности для совместной работы с РФ
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ищут сферы для совместной работы с России. Также он сообщил, что одновременно с этим США поддерживают Украину в борьбе с «российской агрессией».
Выступая в исследовательском институте Policy Exchange Лондона, Помпео рассказал, что из Великобритании полетит на Украину.
«Буду говорить с нашей командой, которая работает на европейской границе. Будем обсуждать, как мы можем продолжить поддерживать украинский народ в его противостоянии агрессии со стороны России, которую она демонстрирует последние несколько лет», — заявил Майк Помпео.
Также американский госсекретарь заявил, что США ищет возможности для работы с Россией. Он отметил, что работал с коллегами из РФ по разведке в сфере борьбы с терроризмом.
«Россия – ядерная держава, мы должны быть уверенными в том, что думаем об этих вещах, когда начинаем говорить о соглашении по контролю за вооружениями нового поколения, которое должно обеспечить безопасность Европе и всему миру», — заявил экс-глава ЦРУ.