Россиянам приписывают записи о несуществующих визитах к врачам

Москвичи и петербуржцы обнаружили в электронной отчетности записи о болезнях, которыми они не болели, а также о визитах к врачам, которых они не посещали. Об этом сообщает телеканал «360».

Записи о приемах у медиков, которых не было, стали появляться на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Жительница Москвы рассказала в Твиттере об отмеченных в отчетности практически ежедневных визитах к ребенку патронажной медсестры и утверждает, что на самом деле информация не соответствует действительности. Аналогичную историю поведал и другой пользователь — ему «приписали» несуществующие визиты в поликлинику. Журналисты «360» также обнаружили в своих аккаунтах МГФОМС записи о диспансеризации, которую не проходили.

Бывшая сотрудница одной из столичных поликлиник Мария рассказала изданию, что всему виной невыполнимые планы, которые ставятся перед медиками.

«Врачам не дают работать. На них спускают безумные цифры, сделать их нереально, да даже времени не хватит. Постоянные проверки, попытки поймать на неисполнении. Например, с вакцинацией. Население пять тысяч, департамент ставит план в 70%. Это нереально», — поделилась экс-сотрудница московской поликлиники.

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