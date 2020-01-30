Россия достроит «Северный поток-2» вопреки санкциям США

В Вене завершилась Европейская газовая конференция (EGC). Одной из наиболее важных тем стали поставки сжиженного природного газа или СПГ, поскольку именно его оборот на европейском рынке начинает расти. Эксперты также уделили внимание украинскому «Нафтагазу» — обсудили результаты его переговоров с российским «Газпромом». И, разумеется, не обошлась европейская конференция без вопросов о завершении строительства «Северного потока-2».

О том, к чему пришли европейские и российские делегаты на EGC, разбиралась «Политика Сегодня».

Российский газ в Европе

Россия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по поставкам газа в европейские страны. Почти половина газа в ЕС течет по трубам из РФ. Занимается транзитом «Газпром» и его дочерняя компания «Газпром экспорт». Именно ей принадлежат главные газопроводы, через которые европейцы покупают ценный ресурс.

Одна из главных стран-потребительниц российского газа – Германия. Если верить отчетам «Газпрома», за последние девять месяцев 2019 года, немцы купили у РФ около 38 миллиардов кубометров газа.

Более того, учитывая, что Германия сейчас хочет полностью отказаться от угольных тепловых электростанций (ТЭС), то это может создать дополнительную нишу для «Газпрома», поскольку европейцам понадобится больше газа.

Но большого «скачка» в экспорте аналитики не ждут. В перспективе отказываться от угля немцы будут до 2038 года в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В прошлом году их доля в энергобалансе Германии выросла до 46%, а к 2030 году ее планируется довести до 65%. Поэтому ставки делаются именно на развитие возобновляемой энергии, а не газового топлива, считает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Его слова приводит «Ъ».

По его оценке, на фоне вывода оставшихся реакторов АЭС и угольной генерации спрос на газ со стороны электроэнергетики может вырасти незначительно — в пределах 5 млрд кубометров. Германия будет покупать где-то 45 миллиардов кубометров. Но меры по энергоэффективности – рационального использования энергоресурсов, с другой стороны, могут сократить спрос на газ на ту же величину уже к началу 2030-х годов, полагает Капитонов.

Прелести СПГ

Одним из главных вопросов на конференции также стали продажи сжиженного природного газа (СПГ). Сегодня газовый рынок Европы приближается к кризису: трубопроводный газ стремительно убывает в цене из-за вытеснения его восполняемыми ресурсами и сжиженным газом. Так, борьба СПГшников с «Газпромом» привела к падению стоимости газа – самой низкой за десятилетие. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже 100 долларов за тысячу кубометров. Дело в сезонном спросе и «затоваренности» европейских государств.

Усилить позиции российского газа на европейском рынке, по словам заведующего Центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталия Ермакова, позволило соглашение «Нафтагаза» и «Газпрома».

Сейчас ситуация такова, что оптовые цены на газ в США ниже российских, а цены на газ в Европе могут сравняться с российскими уже этим летом, сообщает Ермаков. Если не реагировать на рыночные сигналы и рассматривать их лишь как краткосрочные рыночные искажения, не задумываясь о фундаментальном характере этих новых тенденций, Россия может потерять свои традиционные конкурентные преимущества.

Достроят ли «Северный поток-2»?

На конференции Россия заявила, что завершит строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря без помощи иностранных компаний. Такое решение озвучила делегация «Газпрома» из-за того, что США ввели санкции. Поэтому второму «Северному потоку» - быть. Сейчас проект находится на стадии завершения – проложено 94% труб. Об этом в Вене заявила замглавы «Газпрома» Елена Бурмистрова.

В прошлом месяце Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Администрация Дональда Трампа выразила опасения, что трубопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. В перспективе, по мнению ряда аналитиков, Nord Stream-2 способен перекрыть все газовые нужды Германии, обеспечив мощность в 55 миллиардов кубометров газа.

Первоначально запустить «Северный поток-2» хотели к концу 2019 года, однако завершить вовремя не удалось из-за позднего разрешения Дании на прокладку труб на ее территории. А продление соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» отсрочило сдачу в эксплуатацию «Северного потока-2» на начало 2021 года.

Сейчас перед российской газовой корпорацией стоит задача завершить проект без международной помощи. Испугавшись санкций США, швейцарская компания Allseas вывела свои суда из района строительства. Их может заменить судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое пока — в порту Находки.