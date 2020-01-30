Молодой кассир в Москве подозревается в убийстве покупателя ударом ногой в живот

Полиция задержала молодого человека, который работает кассиром в одном из московских магазинов, его подозревают в убийстве покупателя за кражу банки кофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Пострадавший поступил в больницу 26 января, с тяжелой травмой живота. Через некоторое время мужчина скончался, а медики заявили, что травма носила насильственный характер.

Следователи выяснили, что умерший получил травму 20 января в продуктовом магазине на Симферопольском бульваре. Подозреваемого в нападении задержали 29 января в деревне Коробово Ленинского района Подмосковья. Им оказался молодой человек 1994 года рождения, работавший в том самом магазине.

Как объяснили разместившие видео, конфликт между кассиром и покупателем разгорелся из-за того, что последний пытался украсть банку кофе. После этого работник магазина сначала повалил его ударом на пол, а затем ударил ногой в живот, что привело к разрыву селезенки.

Арестованному предъявили обвинение по статье Уголовного Кодекса России «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».