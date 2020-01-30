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15:38   30 Января 2020
Россия

Пассажирка рейса Симферополь — Москва угрожает взорвать самолет

Пассажирка рейса Симферополь — Москва угрожает взорвать самолет

Женщина, летевшая рейсом из Симферополя в Москву, встала в проходе между креслами и угрожает взорвать самолет, держа в руках сумку. Об этом сообщает ТАСС.

Никаких действий женщина не предпринимает. Экстренно севший рейс авиакомпании S7 встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб, сейчас проводятся необходимые мероприятия, заявили в пресс-службе авиакомпании. На борту самолета находится 200 человек. Источник «Интерфакса» сообщает, что пассажирка находится в состоянии алкогольного опьянения.

«При выполнении рейса S7 2008 Симферополь – Москва одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке», — сообщили в авиакомпании изданию «Подъем».

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Автор: Тимофей Булочкин
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