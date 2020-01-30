Пассажирка рейса Симферополь — Москва угрожает взорвать самолет

Женщина, летевшая рейсом из Симферополя в Москву, встала в проходе между креслами и угрожает взорвать самолет, держа в руках сумку. Об этом сообщает ТАСС.

Никаких действий женщина не предпринимает. Экстренно севший рейс авиакомпании S7 встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб, сейчас проводятся необходимые мероприятия, заявили в пресс-службе авиакомпании. На борту самолета находится 200 человек. Источник «Интерфакса» сообщает, что пассажирка находится в состоянии алкогольного опьянения.