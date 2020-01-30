Путин поручил оказать допподдержку пострадавшим при теракте в Беслане

Российский лидер Владимир Путин поручил главе правительства РФ Михаилу Мишустину оказать дополнительную поддержку жителям Беслана, которые пострадали в результате теракта в 2004 году. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля в четверг, 30 января.

«Правительству РФ… принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1 – 3 сентября 2004 года», — сказано в документе.

Отмечается, что глава государства передал поручение Мишустину после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

Президент РФ поручил представить соответствующий доклад до 1 апреля. Ответственным назначен премьер-министр Мишустин.

1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана случилась страшная трагедия, жертвами которой стали 334 человека, в том числе 186 детей. Террористы загнали в спортзал школы тысячи заложников, людей насильно удерживали трое суток без еды и воды.