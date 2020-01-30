Два астронавта США смогут полететь на МКС в 2020 и 2021 году

Два астронавта из США смогут полететь на Международную космическую станцию в 2020 и 2021 году, об этом заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

По словам Власова, американские астронавты заказали еще два места на российских кораблях «Союз-МС»: на старт в октябре 2020 года и весенний старт 2021 года.

«На весенний старт Криса Кэссиди, а на осеннем старте, по-моему, Стивен Боуэн», — заявил глава ЦПК.

Ожидается, что осенний старт состоится 14 октября, весенний — 9 апреля, передает РИА Новости.