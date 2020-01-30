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15:30   30 Января 2020
Весь мир

Кремль «продолжает анализировать» предложенную Трампом «сделку века»

Кремль «продолжает анализировать» предложенную Трампом «сделку века»

После встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 30 января в Кремле продолжают анализировать предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по ближневосточному урегулированию.

«Мы продолжаем анализировать эту информацию и изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Песков обратил внимание, что ряд государств поддержал план Трампа, но непосредственный участник «сделки» – Палестина – не согласен с  условиями плана.

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху объявил ключевые положения этой «сделки» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Согласно плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию. Предусмотрено, что США помогут лидеру Палестины Махмуду Аббасу в создании палестинского государства при его согласии на переговоры.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#песков #кремль #трамп #палестина #израиль #нетаньяху

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