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15:16   30 Января 2020
Россия

Путин поручил обеспечить участие ветеранов в военных парадах, посвященных 75-летию Победы

Путин поручил обеспечить участие ветеранов в военных парадах, посвященных 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие ветеранов в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, на Красной площади. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

В поручении указано, что также важно пригласить на мероприятия граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки.

Ранее сообщалось, что в одном из поручений Путин потребовал усилить ответственность за оскорбления в интернете.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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