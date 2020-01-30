Путин поручил обеспечить участие ветеранов в военных парадах, посвященных 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие ветеранов в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, на Красной площади. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

В поручении указано, что также важно пригласить на мероприятия граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки.

Ранее сообщалось, что в одном из поручений Путин потребовал усилить ответственность за оскорбления в интернете.