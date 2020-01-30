Новый глава Чувашии проанализирует сложившуюся в республике ситуацию

Задача простая — достижение национальных целей, поставленных президентом. Такими словами врио главы Чувашии Олег Николаев прокомментировал вопрос журналистов о стоящих перед ним задачах. По его словам, сначала необходимо проанализировать сложившуюся в республике ситуацию.

Ранее российский лидер Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия после скандала с сотрудником МЧС и назначил исполняющим обязанности Олега Николаева​​​. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров в четверг, 30 января, представил Николаева органам госвласти и депутатам государственного совета Чувашии.

Новый глава республики отметил, что прежде всего нужно проанализировать предыдущие дела и проверить насколько они соответствовали поставленным задачам. Полпред Игорь Комаров добавил, что Олегу Николаеву необходимо улучшить условия жизни и труда в Чувашии.

«Мы займемся анализом ситуации совместно с институтами гражданского общества», — резюмировал новый глава республики.