Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете.

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Такое поручение содержится в числе прочих, данных главой государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с региональными омбудсменами 10 декабря 2019 года. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил решить вопрос об ответственности за оскорбления до 1 июля 2020 года.