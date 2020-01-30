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15:13   30 Января 2020
Россия

Путин поручил проанализировать уголовные дела за посты в интернете

Путин поручил проанализировать уголовные дела за посты в интернете

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете.

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Такое поручение содержится в числе прочих, данных главой государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с региональными омбудсменами 10 декабря 2019 года. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил решить вопрос об ответственности за оскорбления до 1 июля 2020 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #интернет #оскорбления

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