Жена баскетболиста Брайанта впервые публично высказалась о гибели мужа и дочери

Вдова знаменитого баскетболиста Кобе Брайанта Ванесса впервые обратилась к широкой публике и поблагодарила всех за поддержку и молитвы после гибели ее мужа и дочери в авиакатастрофе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили свою поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за молитвы. Мы нуждаемся в них. Мы полностью опустошены внезапной смертью моего мужа и удивительного отца наших детей и замечательной дочери Джанны, сестры Натальи, Бьянки и Капри. Мы также опустошены трагедией в семьях, которые потеряли своих близких в воскресенье, и мы глубоко разделяем их горе. Не хватает слов, чтобы описать нашу боль», — написала Ванесса в своем Instagram.

Напомним, что известный баскетболист Кобе Брайант разбился на вертолете в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния. Он и еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь, скончались во время крушения. У Брайанта остались жена и трое дочерей. Кобе был легендарным баскетболистом, который выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» в двадцати сезонах, пять раз был чемпионом, восемнадцать раз участвовал в Матче звезд, а также его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата. Свою карьеру Брайант завершил в 2016, а во время трагедии направлялся на тренировку.