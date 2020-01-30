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16:48   30 Января 2020
Весь мир

США остаются в Ираке, чтобы контролировать весь Ближний Восток

США остаются в Ираке, чтобы контролировать весь Ближний Восток

Военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что США будут оставаться в Ираке до тех пор, пока не разрешат ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Об этом он заявил в интервью изданию New Inform.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о сокращении числа американских военнослужащих в Ираке до пяти тысяч человек и заверил, что Вашингтон собирается и дальше сокращать свой военный контингент в ближневосточной стране. Хатылев считает, что США будут стараться накалять отношения между иранской молодежью и правительством Ирана, а из Ирака не выйдут до тех пор, пока ООН не предъявит Штатам обвинения в невыполнении международных обязательств.

«Я думаю, что это будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока не будет зафиксирована гибель большого количества военнослужащих США, либо не начнутся боевые действия со стороны террористических группировок, а, может, и национальных группировок на территории Ирака», — заявил Хатылев.

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Ранее парламент Ирака единогласно проголосовал за полный вывод американского военного контингента из страны, а в Багдаде прошли массовые демонстрации населения под лозунгами «Yankee, go home!». Такая реакция в Ираке последовала после убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани: на это Тегеран ответил операцией «Мученик Сулеймани», обстреляв американские базы в Ираке.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #иран #ирак #политика #новости #весь мир

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