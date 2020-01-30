Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании на год

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании на один год в связи с Brexit. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 30 января.

Согласно указу главы государства, безвизовый режим для въезда на Украину и транзитного проезда через территорию этой страны вводится с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года. Им могут воспользоваться граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания на Украине не превысит 90 дней в течение 180 дней.

Соответствующее решение принято с целью развития практического партнерства между Лондоном и Киевом, уточняет агенство УНИАН.