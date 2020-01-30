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15:00   30 Января 2020
Россия

Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании на год

Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании на год

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании на один год в связи с Brexit. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 30 января. 

Согласно указу главы государства, безвизовый режим для въезда на Украину и транзитного проезда через территорию этой страны вводится с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года. Им могут воспользоваться граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания на Украине не превысит 90 дней в течение 180 дней. 

Соответствующее решение принято с целью развития практического партнерства между Лондоном и Киевом, уточняет агенство УНИАН.

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Автор: Софья Белоцерковская
#лондон #киев #политика #общество #зеленский

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