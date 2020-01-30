«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов все еще лежат на счету «Нафтогаза», на что их потратить компания решит после консультаций с правительством Украины, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы ждем дискуссию с правительством в отношении стратегии «Нафтогаза», и после этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить», — сказал Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Коболева, треть от суммы возможно пойдет на добычу, но окончательное решение еще не принято.

30 декабря Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит российского газа. «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению суда, также стороны отказались от взаимных претензий. Позже исполнительный директор украинской энергокорпорации Юрий Витренко назвал текущий контракт с российской компанией самым выгодным за всю историю независимости страны.