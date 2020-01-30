Вандалы облили краской памятник советскому солдату «Алеша» в Болгарии

Злоумышленники написали на основании монумента большими красными буквами «Мы не забыли» и «Не простим». Об этом передает Болгарское национальное радио. По информации БНР, вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в городе Пловдив.

Памятник пострадал от нападок вандалов во второй раз за последние 15 дней. Представитель городской администрации сообщил, что специалисты уже очищают памятник от краски, а в районе монумента скоро установят камеры видеонаблюдения. Мэр Пловдива Георгий Стаменов ожидает, что видеонаблюдение остановит вандалов.

Памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» открыли на холме Бунарджик в 1957 году. Благодаря удачному расположению монумент виден почти из любой точки Пловдива.