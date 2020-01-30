Эксперты туриндустрии надеются, что к марту история с коронавирусом уйдет в прошлое

Эксперты туриндустрии надеются, что до конца февраля история с коронавирусом уйдет в прошлое. В частности, такой мыслью поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, туризм в Китае готовится к потерям, так как людям уже запретили выезд из страны, чего не было в ходе предыдущих эпидемий.

«Все понимают, что убытки будут, их объем зависит от того, как долго продлится эпидемия. Если она продержится год, то Россия потеряет значительную часть потока китайских туристов. Но если ситуация разрешится до конца февраля, то за три зимних месяца Россия принимает лишь 100 тысяч гостей из КНР, и большинство из них уже туры реализовали», — передает слова Барзыкина ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, спад потока туристов из Китая на себе ощутят и другие страны. При этом он отметил, что ситуация с эпидемией коронавируса должна пойти на спад в конце февраля — начале марта.

С Барзыкиным согласен и директор по развитию сервиса Национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он уверен, что в скором времени будет создана вакцина, и вирус удастся победить. Также Блинов отметил положительную сторону невозможности России принять туристов из КНР.

«Раньше во время китайского Нового года в КНР китайские туристы массово выкупали все лучшие предложения по миру, взвинчивая цены и не оставляя альтернатив путешественникам других стран. Сейчас и в России, и по многих другим направлениям цены заморозились, есть выбор. И рынок активно диверсифицируется», — говорит аналитик.

Эксперты говорят, что российским туристам может помочь возобновление авиасообщения с Египтом, который стал уже почти забытым направлением, но был бы очень кстати именно сейчас. По словам аналитиков, Египет смог бы составить конкуренцию не только Китаю, но и Вьетнаму с Таиландом.