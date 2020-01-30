Навальный получил почти полмиллиона рублей аванса за «расследование» о Мишустине

Экс-сотрудник признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов считает, что блогер Алексей Навальный мог выполнять политический заказ для очернения нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом он заявил во время стрима телеканала RT, сообщает Федеральное агентство новостей.

Серуканов считает, что снятое командой Навального видео о якобы недвижимости Мишустина — фейк, ведь дома высокопоставленных лиц слишком хорошо охраняются, чтобы допустить съемки их собственности квадрокоптерами. Он вспомнил случай из 2016 года, когда еще работал в фонде — тогда сотрудники спецназа помешали съемкам ФБК элитной недвижимости в поселке Барвиха.

По данным ФАН, за несколько минут до выпуска видео о Мишустине на биткоин-кошелек Навального поступила сумма в 0,59 биткоинов — по нынешнему курсу, это около 350 тысяч рублей. На следующий день после выхода видеоролика глава ФБК получил еще 0,16 биткоинов, то есть около 95 тысяч рублей.

Как сообщает ФАН, все видеоролики Навального с расследованиями о политическом или медийном лице обязательно оплачивались: за видео о тележурналисте Владимире Соловьеве было заплачено 6,1 биткоинов — это около полутора миллиардов рублей, за видео о братьях Ротенбергах — 863 тысячи рублей, о движении Putin Team — 1 229 000 рублей.