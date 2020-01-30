Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пассажирка рейса Симферополь — Москва угрожает взорвать самолет

Пассажирка рейса Симферополь — Москва угрожает взорвать самолет

 Новый глава Чувашии проанализирует сложившуюся в республике ситуацию

Новый глава Чувашии проанализирует сложившуюся в республике ситуацию
«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Встреча Зеленского и Помпео пройдет 31 января в Киеве

Встреча Зеленского и Помпео пройдет 31 января в Киеве

Два астронавта США смогут полететь на МКС в 2020 и 2021 году

Два астронавта США смогут полететь на МКС в 2020 и 2021 году

 Жена баскетболиста Брайанта впервые публично высказалась о гибели мужа и дочери

Жена баскетболиста Брайанта впервые публично высказалась о гибели мужа и дочери
Пассажирка рейса Симферополь — Москва угрожает взорвать самолет

Пассажирка рейса Симферополь — Москва угрожает взорвать самолет

 Новый глава Чувашии проанализирует сложившуюся в республике ситуацию

Новый глава Чувашии проанализирует сложившуюся в республике ситуацию
«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Встреча Зеленского и Помпео пройдет 31 января в Киеве

Встреча Зеленского и Помпео пройдет 31 января в Киеве

Два астронавта США смогут полететь на МКС в 2020 и 2021 году

Два астронавта США смогут полететь на МКС в 2020 и 2021 году

 Жена баскетболиста Брайанта впервые публично высказалась о гибели мужа и дочери

Жена баскетболиста Брайанта впервые публично высказалась о гибели мужа и дочери
14:53   30 Января 2020
Россия

Навальный получил почти полмиллиона рублей аванса за «расследование» о Мишустине

Навальный получил почти полмиллиона рублей аванса за «расследование» о Мишустине

Экс-сотрудник признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов считает, что блогер Алексей Навальный мог выполнять политический заказ для очернения нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом он заявил во время стрима телеканала RT, сообщает Федеральное агентство новостей.

Серуканов считает, что снятое командой Навального видео о якобы недвижимости Мишустина — фейк, ведь дома высокопоставленных лиц слишком хорошо охраняются, чтобы допустить съемки их собственности квадрокоптерами. Он вспомнил случай из 2016 года, когда еще работал в фонде — тогда сотрудники спецназа помешали съемкам ФБК элитной недвижимости в поселке Барвиха.

По данным ФАН, за несколько минут до выпуска видео о Мишустине на биткоин-кошелек Навального поступила сумма в 0,59 биткоинов — по нынешнему курсу, это около 350 тысяч рублей. На следующий день после выхода видеоролика глава ФБК получил еще 0,16 биткоинов, то есть около 95 тысяч рублей.

Навальный получил «аванс» за расследование по Мишустину — основной платеж придет позднее Как сообщает ФАН, все видеоролики Навального с расследованиями о политическом или медийном лице обязательно оплачивались: за видео о тележурналисте Владимире Соловьеве было заплачено 6,1 биткоинов — это около полутора миллиардов рублей, за видео о братьях Ротенбергах — 863 тысячи рублей, о движении Putin Team — 1 229 000 рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #навальный #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...