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14:49   30 Января 2020
Россия

Более 600 человек эвакуировали после задымления в РАНХиГС в Москве

Более 600 человек эвакуировали после задымления в РАНХиГС в Москве

Актовый зал Российской академии народного хозяйства и госслужбы пи президенте РФ загорелся во время студенческого мероприятия в Москве. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра общественных связей РАНХиГС Аркадия Матковского.

Отмечается, что пожар случился в актовом зале пятого корпуса РАНХиГС во время студенческого мероприятия около 20:30. Из-за задымления помещений пришлось эвакуировать 600 человек. Однако все закончилось благополучно.

«До прибытия пожарных расчетов возгорание было ликвидировано силами сотрудников Академии и штатными противопожарными средствами», — сказал он.

В результате инцидента никто не пострадал, заявил Матковский. По его словам, эвакуация присутствующих прошла в штатном режиме. Происшествие никак не повлияло на учебный график и не нанесло серьезного ущерба. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чп #общество #ранхигс

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