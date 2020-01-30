Более 600 человек эвакуировали после задымления в РАНХиГС в Москве

Актовый зал Российской академии народного хозяйства и госслужбы пи президенте РФ загорелся во время студенческого мероприятия в Москве. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра общественных связей РАНХиГС Аркадия Матковского.

Отмечается, что пожар случился в актовом зале пятого корпуса РАНХиГС во время студенческого мероприятия около 20:30. Из-за задымления помещений пришлось эвакуировать 600 человек. Однако все закончилось благополучно.

«До прибытия пожарных расчетов возгорание было ликвидировано силами сотрудников Академии и штатными противопожарными средствами», — сказал он.

В результате инцидента никто не пострадал, заявил Матковский. По его словам, эвакуация присутствующих прошла в штатном режиме. Происшествие никак не повлияло на учебный график и не нанесло серьезного ущерба.