Канцлер Австрии заявил, что сожалеет о выходе Великобритании из Евросоюза

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Brexit повлияет не только на состав ЕС, но и на его действенную силу. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Австрии немногое изменится из-за Brexit. Но, конечно, изменится состав Евросоюза, а также его размер и действенная сила. Я очень сожалею, что Великобритания покидает ЕС. Это важный рынок, очень сильная в политическом, геополитическом и военном плане страна», — заявил Курц и добавил, что Австрия хотела бы, чтобы Великобритания осталась в организации, однако подчеркнул необходимость уважать взгляды ее населения.

Австрийский канцлер также отметил, что Австрия планирует поддерживать дружеские отношения с Великобританией, которая является одним из важнейших партнеров республики.

Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января (02:00 1 февраля по московскому времени). До декабря 2020 года будет длиться переходный период, в том числе переговоры между странами о дальнейших взаимоотношениях.