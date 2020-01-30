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14:34   30 Января 2020
Весь мир

Киев недоволен содействием Ирана по сбитому Боингу

Киев недоволен содействием Ирана по сбитому Боингу

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что власти Ирана прилагают недостаточно усилий к расследованию крушения украинского «Боинга 737» в Тегеране.

«Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили,  — пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть»,  — рассказал Рябошапка агентству «Интерфакс-Украина». Кроме того, до сих пор не начала работу международная следственная группа, хотя Украина уже передала необходимые данные нескольким странам, утверждает Рябошапка.

8 января самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Тегеране. Все 176 человек на борту погибли. Иран признал, что по ошибке сбил пассажирский самолет, так как страна находилась в состоянии повышенной боевой готовности из-за агрессивных действий США.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #иран #боинг737

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