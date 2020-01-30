Киев недоволен содействием Ирана по сбитому Боингу

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что власти Ирана прилагают недостаточно усилий к расследованию крушения украинского «Боинга 737» в Тегеране.

«Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, — пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть», — рассказал Рябошапка агентству «Интерфакс-Украина». Кроме того, до сих пор не начала работу международная следственная группа, хотя Украина уже передала необходимые данные нескольким странам, утверждает Рябошапка.