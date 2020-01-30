Встреча Зеленского и Помпео пройдет 31 января в Киеве

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майкла Помпео пройдет вечером 31 января в Киеве. Об этом в четверг, 30 января, сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Тридцать первого января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео», — говорится на сайте президента.

Отмечается, что после встречи политики проведут брифинг, который начнется в 13:00 по московскому времени.

Ранее Госдеп США анонсировал приезд Помпео на Украину, а также в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан с 29 января по 4 февраля. По данным пресс-службы американского ведомства, госсекретарь США планирует встретиться с лидерами этих стран.