Поклонская сравнила санкции США против Крыма с книгой жалоб

Депутат Наталья Поклонская сравнила санкции США против России с жалобной книгой в магазине, от которой нет никакой пользы.

«Когда приходишь в магазин, там лежит книга жалоб. Туда что-то пишут, ругаются. Но толку от этого нет. Вот эту книгу жалоб мне напоминают санкции США. Я думала, там уже страницы кончились и все наши люди ходят под санкциями. Оказывается, нет. Сериал продолжается», — сказала РИА Новости Поклонская.

Ранее США ввели новые санкции против Крыма и компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается перевозками между материковой частью РФ и Крымом через мост.