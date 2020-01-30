Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Албуров не ответил на вопрос журналистов о целях посещения Берлина

Албуров не ответил на вопрос журналистов о целях посещения Берлина

 Поклонская сравнила санкции США против Крыма с книгой жалоб

Поклонская сравнила санкции США против Крыма с книгой жалоб
Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

 Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта
Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

 Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб
Албуров не ответил на вопрос журналистов о целях посещения Берлина

Албуров не ответил на вопрос журналистов о целях посещения Берлина

 Поклонская сравнила санкции США против Крыма с книгой жалоб

Поклонская сравнила санкции США против Крыма с книгой жалоб
Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

 Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта
Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

 Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб
14:08   30 Января 2020
Россия

Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию россиян

Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию россиян

Президент России Владимир Путин поручил подготовить федеральный проект по патриотическому воспитанию граждан страны, который станет частью нацпроекта «Образование». Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями подготовить и представить в установленном порядке федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках национального проекта "Образование"», — говорится в поручении.

Ответственными за проект назначены министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Сроки исполнения поручения – до 1 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #путин #проект #россияне #поручение #патриотизм #нацпроекты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...