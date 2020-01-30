Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию россиян

Президент России Владимир Путин поручил подготовить федеральный проект по патриотическому воспитанию граждан страны, который станет частью нацпроекта «Образование». Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями подготовить и представить в установленном порядке федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках национального проекта "Образование"», — говорится в поручении.

Ответственными за проект назначены министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Сроки исполнения поручения – до 1 марта.