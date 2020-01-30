Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

Минобрнауки РФ издало приказ о продлении студентам из КНР каникул до 2 марта из-за вспышки коронавируса.

Ранее китайские власти приняли решение продлить новогодние каникулы до 2 февраля.

В начале этого месяца в китайском городе Ухань был обнаружен новый штамм коронавируса. Китайские врачи назвали диарею, тошноту и головные боли первыми признаками заражения коронавирусом. По последним данным, число зараженных достигло 7 711 человек, из них 170 человек погибли. Болезнь успела распространиться в 14 стран. Роспотребнадзор 30 января подтвердил отсутствие зараженных коронавирусом в России.