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Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

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14:02   30 Января 2020
Весь мир

Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта

Минобрнауки РФ издало приказ о продлении студентам из КНР каникул до 2 марта из-за вспышки коронавируса.

Ранее китайские власти приняли решение продлить новогодние каникулы до 2 февраля.

В начале этого месяца в китайском городе Ухань был обнаружен новый штамм коронавируса. Китайские врачи назвали диарею, тошноту и головные боли первыми признаками заражения коронавирусом. По последним данным, число зараженных достигло 7 711 человек, из них 170 человек погибли. Болезнь успела распространиться в 14 стран. Роспотребнадзор 30 января подтвердил отсутствие зараженных коронавирусом в России. 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#вирус #китай #кнр #каникулы #минобрнауки рф

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