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14:20   30 Января 2020
Россия

Албуров не ответил на вопрос журналистов о целях посещения Берлина

Албуров не ответил на вопрос журналистов о целях посещения Берлина

Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Георгий Албуров не ответил журналистам, собирается ли он встречаться с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским в Берлине.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, двое стрингеров в московском аэропорту Шереметьево спросили у Албурова о цели его визита в столицу Германии. Албуров не ответил на вопрос и молча ушел на посадку, хотя и не опроверг возможной встречи с олигархом Ходорковским в Берлине.

 

Позже Албуров решил отшутиться в своем Твиттере на тему своей поездки, чтобы снять с себя подозрения журналистов.

Улетевший в Берлин Албуров не смог опровергнуть информацию о встрече с Ходорковским Сотрудники ФБК регулярно отправляются в заграничные поездки для встречи со своими спонсорами. В 2019 году Албуров вместе со своим начальником, блогером Алексеем Навальным, улетали в США, пытаясь скрыть место вылета и назначения. В декабре Навальный летал в Лондон на встречу с бизнесменом Евгением Чичваркиным, известным своими радикально оппозиционными взглядами: ранее Чичваркин организовал лондонское отделение ФБК.

Ранее сообщалось, что российское Министерство юстиции не стало исключать «Фонд борьбы с коррупцией» из реестра иностранных агентов, потому что не нашло для этого никаких оснований.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #навальный #новости #общество

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