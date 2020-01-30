Албуров не ответил на вопрос журналистов о целях посещения Берлина

Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Георгий Албуров не ответил журналистам, собирается ли он встречаться с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским в Берлине.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, двое стрингеров в московском аэропорту Шереметьево спросили у Албурова о цели его визита в столицу Германии. Албуров не ответил на вопрос и молча ушел на посадку, хотя и не опроверг возможной встречи с олигархом Ходорковским в Берлине.

Позже Албуров решил отшутиться в своем Твиттере на тему своей поездки, чтобы снять с себя подозрения журналистов.

Сотрудники ФБК регулярно отправляются в заграничные поездки для встречи со своими спонсорами. В 2019 году Албуров вместе со своим начальником, блогером Алексеем Навальным, улетали в США, пытаясь скрыть место вылета и назначения. В декабре Навальный летал в Лондон на встречу с бизнесменом Евгением Чичваркиным, известным своими радикально оппозиционными взглядами: ранее Чичваркин организовал лондонское отделение ФБК.

Ранее сообщалось, что российское Министерство юстиции не стало исключать «Фонд борьбы с коррупцией» из реестра иностранных агентов, потому что не нашло для этого никаких оснований.