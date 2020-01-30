Минобороны опровергло фейк об ударе российской авиации по госпиталю в Сирии

Минобороны РФ категорически опровергло сообщения о бомбардировке самолетом ВКС РФ госпиталя и пекарни в районе Идлиба. Об этом ведомство сообщило в четверг, 30 января.

В МО заявили, что сообщения иностранных СМИ о том, что 30 января рано утром самолет ВКС РФ устроил бомбардировку в районе населенного пункта Эрих в Сирии не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что это информационная провокация.

По данным российского ведомства, авиация РФ в этом районе никаких боевых задач не выполняла.

Кризис в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Россия по приглашению официального Дамаска начала помогать зачищать страну от террористов. Спустя два года командование РФ заявило об окончании активной фазы военной операции. Однако зачистки отдельных районов страны от боевиков продолжаются до сих пор.