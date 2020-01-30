Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в течение ближайшего месяца представить предложения о выплатах для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Соответствующее поручение российский лидер выпустил по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа».

«Выплаты также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии», — уточняется на сайте Кремля.

Все предложения правительство должно предоставить к 1 марта 2020 года, подчеркнул президент России.

Ранее глава государства отметил, что ветераны и все приравненные к ним категории получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей.