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 Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб
13:46   30 Января 2020
Весь мир

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщили в минобороны республики.

«Главы генштабов Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о ситуации в Идлибе», — говорится в сообщении ведомства.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористским бандформированием «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако в сирийской провинции Идлиб до сих пор остаются вооруженные боевики, которые используют мирных жителей как «живые щиты».

В 2017 году представители Ирана, России и Турции созадали в Сирии четыре зоны деэскалации. Три из них полнолстью подчиняются официальному Дамаску, однако одна из зон по-прежнему захвачена боевиками «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #идлиб #турция

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