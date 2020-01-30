Главы генштабов ВС России и Турции обсудили по телефону Идлиб

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщили в минобороны республики.

«Главы генштабов Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о ситуации в Идлибе», — говорится в сообщении ведомства.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористским бандформированием «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако в сирийской провинции Идлиб до сих пор остаются вооруженные боевики, которые используют мирных жителей как «живые щиты».

В 2017 году представители Ирана, России и Турции созадали в Сирии четыре зоны деэскалации. Три из них полнолстью подчиняются официальному Дамаску, однако одна из зон по-прежнему захвачена боевиками «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ).