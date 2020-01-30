Мишустин призвал правительство ответственно подойти к выполнению нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов правительства неукоснительно выполнять решения по национальным проектам и следовать посланию президента РФ Владимира Путина.

Мишустин заявил, что выполнение поручений президента должно быть на самом высоком уровне, потому что меры, предложенные Путиным, направлены на улучшение условий жизни россиян. Премьер-министр добавил, что каждый свой шаг правительство должно сверять с намеченными главой государства целями.