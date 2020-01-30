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13:33   30 Января 2020
Россия

Мишустин призвал правительство ответственно подойти к выполнению нацпроектов

Мишустин призвал правительство ответственно подойти к выполнению нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов правительства неукоснительно выполнять решения по национальным проектам и следовать посланию президента РФ Владимира Путина.

Мишустин заявил, что выполнение поручений президента должно быть на самом высоком уровне, потому что меры, предложенные Путиным, направлены на улучшение условий жизни россиян. Премьер-министр добавил, что каждый свой шаг правительство должно сверять с намеченными главой государства целями.

«Особенно крайне важно внимательно подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания президента. Сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены», — отметил Мишустин.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #путин #правительство #мишустин #нацпроекты

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