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13:41   30 Января 2020
Россия

Израильтянка Иссасхар не признала вину, попросив о помиловании

Израильтянка Иссасхар не признала вину, попросив о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссасхар, осужденная ранее в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков, не признала своей вины, написав прошение к президенту РФ о помиловании.

Вчера российский глава Владимир Путин подписал прошение о помиловании Иссасхар. Сегодня во ФСИН подтвердили освобождение девушки из колонии. Ранее во время посещения Израиля Путин встретился с матерью Иссасхар и заявил ей, что с ее дочерью «все будет хорошо». Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент РФ сообщил, что учтет мнение израильского руководства о помиловании Иссасхар.

Сегодня Путин во время очередной встречи с Нетаньяху попросил его передать самые лучшие пожелания Иссасхар и ее семье, в частности, матери.

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Автор: Тимофей Булочкин
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