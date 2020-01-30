Израильтянка Иссасхар не признала вину, попросив о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссасхар, осужденная ранее в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков, не признала своей вины, написав прошение к президенту РФ о помиловании.

Вчера российский глава Владимир Путин подписал прошение о помиловании Иссасхар. Сегодня во ФСИН подтвердили освобождение девушки из колонии. Ранее во время посещения Израиля Путин встретился с матерью Иссасхар и заявил ей, что с ее дочерью «все будет хорошо». Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент РФ сообщил, что учтет мнение израильского руководства о помиловании Иссасхар.

Сегодня Путин во время очередной встречи с Нетаньяху попросил его передать самые лучшие пожелания Иссасхар и ее семье, в частности, матери.