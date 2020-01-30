Увеличение размера выплат льготникам назвали заслугой Путина

Индексация социальных выплат в России является заслугой президента Владимира Путина. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с iReactor в четверг, 30 января.

По словам Бессараб, если россияне проголосуют за внесение в Конституцию изменений об индексации пенсий и социальных выплат, предложенных президентом Путиным, тогда ни Минтруд, ни иные представители правительства не смогут задержать выплаты пособий и не проиндексировать их.

Собеседница издания назвала индексацию выплат важным решением для людей. Она напомнила, что размер ряда выплат вырос на 4,3 процента, как и планировалось в 2019 году, в соответствии с ростом инфляции. При этом показатель инфляции вырос менее чем на четыре процента.

«На мой взгляд, необходимо еще повышать пособия, потому что наш минимальный размер оплаты труда, рассчитанный из величины потребительской корзины, на сегодняшний день уже не современен. Необходимо пересматривать всю потребительскую корзину, и из этого будет исходить минимальный размер оплаты труда», — сообщила Светлана Бессараб.

Она также напомнила, что правительство обязалось заняться всеми этими вопросами уже в текущем году.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2020 года в России увеличатся социальные выплаты на три процента.