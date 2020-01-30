Политолог Захаров предложил наказывать за незаконные митинги общественными работами

Глава АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров предложил за участие в массовых беспорядках повысить штраф и отправлять на двухнедельные общественные работы.

Такое заявление сделал политолог на фоне массовых протестов против пенсионной реформы во Франции. Там происходят столкновения протестующих с полицией: правоохранительные органы вынуждены применять слезоточивый газ и использовать резиновые дубинки, пишет New Inform.

Захаров считает, что необходимо не допустить повторение опыта госпереворота в Украине в 2014 году и путчей 1991 и 1993 года, направленных на слом государственного строя.

«Думаю следует повысить планку штрафа, при этом отправлять на принудительные общественные работы на 14 суток», — заявил Захаров.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошла серия несанкционированных митингов, связанных с выборами в Мосгордуму. Незаконные акции на проспекте Академика Сахарова были организованы блогером Алексеем Навальным и его помощницей, экс-кандидаткой в депутаты МГД Любовью Соболь. Суд приговорил обоих к выплате многомиллионного штрафа: из-за действий митингующих пострадали московские предприниматели.