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13:16   30 Января 2020
Россия

Политолог Захаров предложил наказывать за незаконные митинги общественными работами

Политолог Захаров предложил наказывать за незаконные митинги общественными работами

Глава АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров предложил за участие в массовых беспорядках повысить штраф и отправлять на двухнедельные общественные работы.

Такое заявление сделал политолог на фоне массовых протестов против пенсионной реформы во Франции. Там происходят столкновения протестующих с полицией: правоохранительные органы вынуждены применять слезоточивый газ и использовать резиновые дубинки, пишет New Inform.

Политолог Захаров предложил наказывать за незаконные митинги общественными работами

Захаров считает, что необходимо не допустить повторение опыта госпереворота в Украине в 2014 году и путчей 1991 и 1993 года, направленных на слом государственного строя.

«Думаю следует повысить планку штрафа, при этом отправлять на принудительные общественные работы на 14 суток», — заявил Захаров.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошла серия несанкционированных митингов, связанных с выборами в Мосгордуму. Незаконные акции на проспекте Академика Сахарова были организованы блогером Алексеем Навальным и его помощницей, экс-кандидаткой в депутаты МГД Любовью Соболь. Суд приговорил обоих к выплате многомиллионного штрафа: из-за действий митингующих пострадали московские предприниматели.

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Автор: Тимофей Булочкин
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