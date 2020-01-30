Путин и Нетаньяху в Кремле обсуждают «сделку века» Трампа

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретились в Москве 30 января для переговоров, это уже вторая встреча за месяц.

Открывая встречу, российский лидер вновь поблагодарил премьера Израиля за прием и внимание, уделенное памятникам защитникам блокадного Ленинграда в Израиле.

Путин также упомянул указ, который подписал накануне, о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Напомним, девушку приговорили в России к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Нетаньяху в свою очередь упомянул «сделку века», предложенную Дональдом Трампом для урегулирования палестино-израильского конфликта.

«Мы провели некоторые переговоры с нашими американскими друзьями. Я смогу вам сказать о некоторых вещах, связанных с этим. Вы первый мировой лидер, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон. Думаю, что у нас сегодня новая возможность все обсудить, и я хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение о том, как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования», — сказал он.